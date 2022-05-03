روسيا تتهم القوات الأوكرانية باستغلال التهدئة في آزوفستال لاتخاذ مواقع قتالية

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية فاديم أستافييف، اليوم الثلاثاء، إن مقاتلي كتيبة آزوف والقوات الأوكرانية استغلوا وقف إطلاق النار والتهدئة في منطقة آزوفستال بمدينة ماريوبول لاتخاذ مواقع قتالية، وإن القوات الروسية تردّ على مصادر إطلاق النيران.

وأضاف المتحدث الروسي، في تصريح نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أنه "تم إعلان وقف إطلاق النار في الوقت الذي كان من الضروري فيه إجلاء المدنيين من آزوفستال. واستغل مقاتلو آزوف والقوات المسلحة الأوكرانية الموجودة هناك هذه التهدئة واتخذوا مواقع إطلاق نار".

وتابع المسؤول الروسي قائلا إن وحدات من الجيش الروسي وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية تدمر حاليًا مواقع إطلاق النار هذه باستخدام المدفعية والطائرات.

وفي السياق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من مصنع آزوفستال في طريقهم إلى مناطق آمنة خاضعة لسيطرة الحكومة الأوكرانية.

ووفق ما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، فإن فرق منظمة الصحة العالمية من بين العاملين في الأمم المتحدة، ومجموعات إغاثة أخرى انتشرت لمساعدة من جرى إجلاؤهم والبالغ عددهم نحو 100 شخص.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس إجلاء أكثر من 100 شخص من مصنع "آزوفستال" بمدينة ماريوبول الأوكرانية والمنازل المجاورة له خلال اليومين الماضيين.

وشهدت ماريوبول، أكبر مدينة مطلة على بحر آزوف، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا معارك شرسة تمكنت خلالها قوات روسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية من السيطرة على عموم المدينة باستثناء "آزوفستال".