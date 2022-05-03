رئيس الوزراء الباكستاني يعرب عن عزمه تجاوز التحديات الاقتصادية الحرجة

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف، اليوم الثلاثاء عن عزمه التغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجهها بلاده حاليا، والتي وصفها بـ"الحرجة"، من خلال دعم شركاء التحالف في الحكومة.

ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الباكستانية عن رئيس الوزراء القول، إن "باكستان تعاني في الوقت الحالي من ضغوط اقتصادية كبيرة، ولكن لا داعي للقلق".

وذكر رئيس الوزراء الباكستاني، أنه سيخاطب الأمة قريبا، وسيتحدث عن هذه التحديات بالتفصيل.

وقال رئيس الوزراء إنه يتعين قطع هذه الرحلة من التحديات وتحقيق التقدم والازدهار من خلال التفاني والعمل الجاد والتحلي بالصدق، مضيفا أنها رسالة للأمة كلها، وأنهم يحتاجون إلى الصلاة ولدعم الأمة.

يذكر أن شريف "70 عاما" كان انتخب رئيسا للوزراء خلفا لعمران خان الذي حجب عنه البرلمان الباكستاني الثقة، في 11 أبريل الماضي.