ألمانيا تسجل قدوم أكثر من 400 ألف لاجئ من أوكرانيا

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية عبر موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن عدد لاجئي الحرب القادمين من أوكرانيا لألمانيا تجاوز 400 ألف شخص.

وأوضحت الوزارة أن الشرطة الاتحادية سجلت وصول 400 ألف و632 لاجئا من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في الرابع والعشرين من فبراير الماضي ونوهت الوزارة إلى أن هؤلاء اللاجئين هم بالأساس مواطنون أوكرانيون غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن.

غير أن العدد الحقيقي للاجئي الحرب القادمين من أوكرانيا إلى ألمانيا ليس معروفا على وجه الدقة بسبب عدم وجود رقابة ثابتة على الحدود الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي، كما أن الأوكرانيين بإمكانهم الدخول إلى ألمانيا بدون تأشيرة والبقاء فيها لمدة 90 يوما.

ورغم ذلك، تكثف الشرطة الاتحادية أعمال التفتيش في المنطقة الحدودية، في القطارات على سبيل المثال، وتسجل في أثناء ذلك جميع عمليات الدخول.

ولا توجد بيانات موثوقة أيضا حول عدد اللاجئين الذين يواصلون رحلتهم من ألمانيا إلى بلد آخر في الاتحاد الأوروبي أو عدد اللاجئين الذين يعودون إلى أوكرانيا.