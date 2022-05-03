إسرائيل وأوكرانيا وأمريكا تدين مقارنة لافروف بين زيلينسكي وهتلر

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نددت وزارة الخارجية الأمريكية والقادة الإسرائيليون والأوكرانيون بمقارنة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالزعيم النازي أدولف هتلر ووصفوها بأنها غير دقيقة ومهينة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في واشنطن:"هذه بالتأكيد تصريحات استفزازية. نعتقد أنها غير مسؤولة للغاية".

وأضاف برايس: "لقد سعوا في كل منعطف إلى صرف المسؤولية عن أفعالهم من خلال محاولة إلقاء اللوم على أطراف أخرى، وهذا ينطبق بالطبع على الكرملين".

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن نظيره في موسكو "لا يسعه إلا أن يخفي معاداة السامية المتجذرة لدى النخب الروسية".

وأضاف: "تصريحاته المشينة مسيئة لـ (زيلينسكي) وأوكرانيا وإسرائيل والشعب اليهودي. وعلى نطاق أوسع، فإنها تظهر أن روسيا اليوم مليئة بالكراهية تجاه الدول الأخرى".

وفي تصريحات بثها التلفزيون الإيطالي دافع لافروف عن هدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتمثل في "نزع النازية" عن أوكرانيا بالحرب وقال إن أصول زيلينسكي اليهودية لا تقوض موقف بوتين.

وقال لافروف إن زيلينسكي قد يكون يهوديا بالفعل، لكن "أدولف هتلر كان لديه أيضا دم يهودي".

وقال وزير الخارجية الروسي لقناة "ريتي 4" التلفزيونية الإيطالية مساء الأحد: "لا يعني ذلك أي شيء على الإطلاق. والشعب اليهودي الحكيم يقول إن أكبر المعادين للسامية عادة ما يكونون من اليهود"، مما أثار حالة من الغضب في إسرائيل.

وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، المقارنة التي عقدها لافروف بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والزعيم النازي هتلر.

وقال بينيت في بيان له إن "كلماته (لافروف) غير صحيحة ونواياهم خاطئة... إن الهدف من وراء هذه الأكاذيب هو اتهام اليهود أنفسهم بارتكاب أفظع الجرائم في التاريخ، التي تم ارتكابها بحقهم".

وتابع بينيت قائلا: "ليس هناك حرب في عصرنا تشبه المحرقة النازية (الهولوكوست) أو يمكن مقارنتها بها". وطالب بـ "وقف استخدام المحرقة كأداة سياسية على الفور".

واستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية السفير الروسي لطلب إيضاحات.

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد، في بيان له الاثنين، إن "تصريحات وزير الخارجية لافروف هي بيان مخز ولا يغتفر، بالاضافة إلى كونها خطأ تاريخي مروع."