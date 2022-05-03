عرضت فضائية «euronews arabic»، اليوم الثلاثاء، فيديو يرصد مشاهد لحيتان قاتلة تطارد قاربًا لصيد الأسماك في الدنمارك.

وفي هذا المشهد النادر، نجح صياد في رصد وتوثيق ظهور سرب من الحيتان القاتلة (الأوركا)، التي تلقب أيضا بـ«سفاحة الأعماق»، وهي تطارد قاربه قبالة سواحل مدينة سكايين الواقعة في أقصى شمال الدنمارك، الاثنين 2 مايو.

وهذه المرة الرابعة خلال هذا العام التي يتم فيها رصد حيتان الأوركا في المنطقة المطلة على بحر البلطيق وبحر الشمال، فالمرة الأولى كانت في تاريخ 1 يناير الماضي.

ولم تعرف بعد أسباب ظهور الحيتان القاتلة في المكان، خاصة أن وجودها يعد نادرا في بحر الشمال وبشكل خاص في المياه الدنماركية الداخلية، إلا أن البعض يعتقد أنها تسعى خلف الأسماك في المياه الضحلة.

وقد يصل طول حيتان الأوركا إلى تسعة أمتار ووزنها إلى تسعة أطنان.

https://youtu.be/IuD-GkMeoIo