الخارجية الأمريكية تشكك في محاولة اغتيال بوتين

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن واشنطن تنظر بعين الريبة لكل ما يصدر عن الكرملين، في إشارة إلى كشف الرئاسة الروسية اليوم عن محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بواسطة طائرة بدون طيار "درون"، موجهة الاتهام إلى كييف بالوقوف وراءها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "نتعامل مع أي تصريح صادر عن الكرملين على أنه يحتوي على قدر كبير من المبالغة"، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وأضاف بلينكن: "لا يمكننا التحقق من التقارير الروسية بشأن محاولة استهداف بوتين بطائرتين بدون طيار (درونز)".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي أن "الحرب الأوكرانية تمثل خطأ استراتيجيا لروسيا بالفعل"، معبرا عن ثقة بلاده "بأن أوكرانيا ستتمكن من استعادة السيطرة على المزيد من أراضيها"، وفقا لما ذكرته رويترز.

وكان مسئول أمريكي صرح في وقت سابق الأربعاء بأن أميركا تحاول التحقق من مزاعم روسية عن هجوم أوكراني بطائرتين مسيرتين على الكرملين.

وقال المسئول الأمريكي إن الولايات المتحدة تحاول التحقق من صحة اتهام موسكو بأن أوكرانيا حاولت دون جدوى قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهجوم بطائرتين بدون طيار "درونز" على مقر إقامته في الكرملين.

وأضاف المسئول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "ما زلنا نحاول التحقق من صحة هذه المعلومات".