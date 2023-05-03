نقل النواب توافق على اتفاقية تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية

وافقت لجنة النقل والمواصلات بـ مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.



ويشتمل المشروع على مكونين، المكون الأول: إصلاح قطاع السكك الحديدية، وتنفيذ المشروعات ومشاركة أصحاب المصلحة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، ومشاركة القطاع الخاص وإصلاح قطاع السكك الحديدية ويشمل تطوير واعتماد خطة شفافة لتحصيل رسوم استخدام البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية المصرية، وتتضمن صياغة واعتماد اللوائح والضوابط اللازمة لدعم تطبيق هذه الخطة، وتحديد الرسوم التي يدفعها مشغلو السكك الحديدية من القطاعين العام والخاص لاستخدام البنية التحتية.

وجاء مشروع القانون يشمل أيضا مساندة الهيئة في صياغة العقود المبرمة مع شركات السكك الحديدية الخاصة، ووضع إطار تنظيمي يتضمن تحديد النطاق والمسؤوليات التفصيلية لشبكة السكك الحديدية وإطار الحوكمة المرتبط بذلك، وتحديد ووضع سياسات إضافية مراعية لسلامة السكك الحديدية؛ لزيادة حركة المرور على شبكة السكك الحديدية.

كما تشمل أنشطة تنفيذ المشروع: تكليف شركة استشارية لتنسيق وإشراف وإدارة أعمال التصميم والإنشاءات التي تمولها وزارة النقل والأعمال الممولة من حصيلة القرض في إطار الجزء 2، وتحقيق التكامل بينها وتنسيقها وتمويل أعمال المراجعة الفنية للأعمال في إطار الجزء 2 المشروع، وتشجيع توظيف النساء في الهيئة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع؛ من خلال تحديث منشآت رعاية الأطفال بالهيئة للوفاء بالمعايير المعمول بها على المستوى الوطني، ودعم برنامج تدريب الإناث.

وتنفيذ أنشطة في إطار خطة مشاركة أصحاب المصلحة؛ لتعزيز المشاركة الهادفة لأصحاب المصلحة في إطار المشروع، وتهيئة الظروف لتعبئة رؤوس الأموال الخاصة لقطاع السكك الحديدية، وتدعيم الهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك في إطار ما تجريه من معاملات في سياق التعامل.

المكون الثاني للمشروع يتضمن توسيع السكة، وتحديث أنظمة إشارات السكك الحديدية وتحديثات محددة للمسارات وإنشاء تفريعة للسكك الحديدية حول منطقة القاهرة الكبرى والوصلة الجديدة - وإنشاء وصلة جديدة من خلط بشتيل - إيتاي البارود حتى خط المزاريق - الواحات أعمال الإنشاءات (الكباري والسحارات) ووضع أساس السكك، تركيب القضبان وأنظمة الإشارات، وتحديث خط المرازيق الواحات تحديث السكة الحالية، وتحديث أنظمة الإشارات من المرازيق المسافة تقدر بنحو 70 كيلومتر على خط الواحات خط بشتيل - وإيتاي البارود وأعمال الإنشاءات والكباري والسيارات وتجمع أساس للسكة الموازية، وعمل قضبان جديدة وتركيب نظام جديد للإشارات على كلا السكتين على خط بشتيل.

تحديث الخط المنفرد الحالي والإشارات في قطاع الاتحاد - إيتاي البارود. وخط الاتحاد التفرع، وتحديث الخط المنفرد المالي والإشارات على خط الاتحاد التفرع.