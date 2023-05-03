جلسة مباحثات كويتية هندية تتناول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها

عقد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشئون آسيا السفير سميح جوهر حيات مع وزير الدولة للشئون الخارجية الهندي ميناكاشي ليكهي جلسة مباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وقال السفير حيات وفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، إن ذلك جاء في مقر وزارة الخارجية الهندية خلال تسليم ميناكاشي ليكهي رسالة خطية موجهة من وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح إلى وزير خارجية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكار تتعلق بالعلاقات الثنائية وأوجه دعمها وتعزيزها.

ووفقا للسفير حيات تبادل الطرفان وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بحضور سفير دولة الكويت لدى الهند جاسم الناجم وسفير جمهورية الهند لدى الكويت الدكتور اداريش سويكا.

وكان السفير حيات وصل إلى العاصمة الهندية أمس في زيارة رسمية لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في اجتماعات الجولة الخامسة من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين وسيجري خلال الزيارة محادثات رسمية مع كبار المسؤولين في الهند.