قال سفير الكويت بالقاهرة غانم صقر الغانم، إنّ الاصطفاف العربي لإدخال وتقديم المساعدات للأشقاء في قطاع غزة ليس غريبا.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، عُرضت مساء الخميس: «الدول العربية معتادة على تقديم المساعدات في أي أزمة تحدث في العالم، فما بالنا بأشقائنا في فلسطين».

وأشار إلى أنه خلال الأزمة الحالية فإنّ كل الدول العربية تسارع في تقديم المساعدات إلى الفلسطينيين، وخص بالذكر مصر، مشيدا بجهودها الجبارة في إدخال المساعدات لغزة.

ولفت إلى أنه شاهد هذه الجهود خلال زيارته لمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، حيث اطلع على حجم العمل الذي يتم هناك من قبل السلطات المصرية في إدخال المساعدات للأشقاء في غزة.

سياسيًّا، أكّد السفير الكويتي أن بلاده تدعم حل الدولتين، بما يتضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 إلى جانب دولة إسرائيلية، لتعيشان سويًّا في سلام.

وتابع: «هذا الهدف يُسأل فيه الجانب الإسرائيلي، فنحن لدينا مبادرات عربية منذ عام 2005 حتى اليوم، وننتظر استجابة الجانب الآخر لهذه المبادرة، وجميع الجهود تنصب في هذا الإطار».