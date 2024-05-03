حزب الله ينشر ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الخميس، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

وأشار الإعلام الحربي في "حزب الله" إلى أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 02-05-2024، وفقا للآتي":

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

1- ا‏لساعة 15:00 استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.‏

2- الساعة 15:45 استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.‏

- القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

- الساعة 23:25 استهداف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة بيرانيت ‏بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

وينفذ "حزب الله" عملياته ضد إسرائيل وجيشها في إطار "دعم لغزة" وخلق "جبهة مساندة" لها، لما تتعرض له من حرب مدمرة، إذ يؤكد "الحزب" أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع".