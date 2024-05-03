«كن بطل قصتك»، هو شعار الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظم فعالياته حاليا في مركز إكسبو الشارقة وتستمر حتى 12 مايو الجاري، بتنظيم من هيئة الشارقة للكتاب، ومن وحي هذا الشعار يحلق الأطفال في عوالم الإبداع والفن، يصنعون أبطالهم وشخصياتهم، من خلال الورش والفعاليات العديدة التي تقدمها هذه التظاهرة الدولية التي تثري الذائقة المعرفية والجمالية لأجيال المستقبل.

من ضمن الفعاليات التي أقيمت في المهرجان ورشة «الرسم بالظلال»، التي استهدفت الأطفال من عمر 8 سنوات فما فوق، في ركن حرف فنية، حيث تحلق الأطفال حول طاولات توزعت عليها أنواع الأوراق والأدوات والمصابيح الضوئية الصغيرة لإطلاق العنان لخيالهم في تصور وإبداع الأشكال المختلفة، وإنتاج قطع فنية متميزة عبر تقنيات الظلال والضوء وانعكاساتها على الورق.

مقدمة الورشة، سارة مزهر، قالت إن "هذه الورشة تمكن الأطفال من العديد من المهارات الذهنية والإدراكية والاجتماعية، حيث تحفز الخيال والتفكير الذهني، كما تساعد الأطفال على العمل بشكل جماعي، والتعاون فيما بينهم كفرق جماعية، وتلك مهارات اجتماعية مهمة للأطفال في سنهم، حيث يبدؤون في تكوين صداقات مع أقرانهم والتعرف على دوائر اجتماعية مفيدة لتطورهم".

وأضافت سارة مزهر: "كل الرسومات التي استخدمنا في هذه الورشة هي لفنان بلجيكي معروف ومتميز في مجال الرسم بالظلال، وهو فان سانبول، وقد وزعنا هذه الرسومات على المشاركين معنا، وعبر 45 دقيقة من الانهماك على محاكاة هذه الصور، خرجنا بتجارب مميزة، تعلم منها الأطفال في هذا اليوم الكثير من الأشياء، كما أمضوا أوقاتا ممتعة، مليئة بالفن والحماس والإبداع".

وتابعت: "شاهدنا رسومات عديدة وأشكال إبداعية مختلفة في ختام هذه الورشة الإبداعية، فمن خلال المصابيح وانعكاس الضوء على الورق، شكل الأطفال قلاعاً وقصوراً وشخصيات وإبداعات مختلفة، أضفوا عليها زخماً آخر من خلال تلوينها وتزيينها".

وتعد هذه الورشة الفنية جزءا من الفعاليات العديدة التي يقدمها مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته الحالية، والتي تشمل أنشطة وورشا وندوات وجلسات عديدة، محورها الأول هو الطفل والارتقاء بتطوره المعرفي وتنمية مواهبه وملكاته الإبداعية.