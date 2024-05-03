ضبط 41 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في مطروح

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تمكنت مديرية التموين بمطروح، من ضبط 41 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
تم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونيا.