ضبط 41 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في مطروح

ماما دهب: أنا مش بتكلم على اللبس والبوي فريند.. بس مينفعش ضحكتك تسمع آخر الشارع وفيه شباب قاعد

ماما دهب لـ ياسمين الخطيب: قولي لي ماما.. انتِ محتاجة تقوليها أكتر ما أنا محتاجة أسمعها

مصطفى بكري عن تأسيس اتحاد القبائل العربية: مطلوب حشد شعبي إلى سيناء لمواجهة أي تهجير للفلسطينيين

فيديو.. ياسمين عز ترفض الصلح مع نيشان: المسامح كريم ده برنامج نتفرج عليه