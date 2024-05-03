 ضبط 41 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في مطروح - بوابة الشروق
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ضبط 41 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في مطروح

أحمد سباق
نشر في: الجمعة 3 مايو 2024 - 3:20 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 مايو 2024 - 3:20 ص

تمكنت مديرية التموين بمطروح، من ضبط 41 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونيا.


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