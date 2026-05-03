محافظ بورسعيد يحيل مخالفات المدرسة الدولية المتكاملة للغات للنيابة

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، إحالة المخالفات التي جرى رصدها بمدرسة بورسعيد الدولية المتكاملة للغات PIS إلى النيابة؛ لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وبحسب بيان إعلامي، جاء القرار عقب اطلاع المحافظ على تقرير مفصل مقدم من مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، والذي تضمن رصد عدد من المخالفات داخل المدرسة، بما استدعى التدخل الفوري والتعامل الحاسم وفقًا للقانون.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم وتطوير قطاع التعليم، مشددًا على أن أي مخالفات أو تجاوزات تمس العملية التعليمية أو حقوق الطلاب لن يتم التهاون معها، وسيتم التعامل معها بمنتهى الحزم حفاظًا على جودة التعليم وضمان بيئة تعليمية سليمة.

وأشار إلى استمرار المتابعة الدورية لكافة المؤسسات التعليمية بالمحافظة، والتنسيق الكامل مع الجهات المختصة لضبط الأداء، وتحقيق أعلى درجات الالتزام بالمعايير والضوابط المنظمة للعملية التعليمية.