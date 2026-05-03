فينيسيوس يقود الهجوم ودياز يعوض مبابي في تشكيل ريال مدريد أمام إسبانيول

أعلن ألفارو أربيلوا، المدير الفني لنادي ريال مدريد، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة مستضيفه إسبانيول، في المباراة التي تجمع الفريقين العاشرة من مساء اليوم، الأحد، على ملعب إسبانيول، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني الممتاز.

ويحتل ريال مدريد، قبل مباراة اليوم، المركز الثاني ووصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة وبفارق 14 نقطة عن برشلونة المتصدر، فيما يحتل فريق إسبانيول المركز الثاني عشر برصيد 39.

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – أنطونيو روديجير – دين هويسين و فيرلاند ميندي

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني و تياجو بيتارش.

الهجوم: جود بيلينجهام - إبراهيم دياز و فينيسيوس جونيور.