قيادة ثلاثية مؤقتة للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا

من المقرر تشكيل قيادة ثلاثية مؤقتة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، عقب استقالة رئيسة الحزب، أندريا ناليس، من مهام منصبها أمس الأحد.

وذكرت مصادر من الحزب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين أن الدائرة الأعلى في قيادة الحزب اقترحت أن يتولى رئاسة الحزب حاليا رئيسة حكومة ولاية ميكلنبورج-فوربومرن مانويلا شفيزيج، ورئيس حكومة ولاية راينلاند-بفالتس مالو دراير، والرئيس الإقليمي للحزب في ولاية هيسن تورستن شيفر-جومبل.

وبعد الخسائر الثقيلة التي تكبدها الحزب، المنتمي إلى يسار الوسط، في انتخابات الاتحاد الأوروبي التي جرت الأسبوع الماضي أعلنت ناليس استقالتها من رئاسة الحزب.

وقالت ناليس في برلين أمس الأحد إنها ستبلغ قيادة الحزب اليوم رسميا باستقالتها من منصبها بعدما كانت أول زعيمة سيدة للحزب، واستقالتها من منصبها كرئيسة للكتلة البرلمانية للحزب.

وحصل الحزب، وهو الشريك الأصغر في الائتلاف الكبير الذي تقوده المستشارة أنجيلا ميركل، على 8ر15% من الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي.