الحكومة الألمانية تدين العنف ضد الاعتصام الاحتجاجي في السودان

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أدانت الحكومة الألمانية التصدي العنيف لقوات الأمن السودانية للاعتصام الاحتجاجي أمام القيادة العامة للقوات السودانية في الخرطوم.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم الاثنين في برلين: "هذا العنف غير مبرر ويتعين وقفه فورا".

وذكر المتحدث أن الإخلاء العنيف للاعتصام يعرض عملية تسليم السلطة إلى حكومة مدنية لخطر بالغ، وقال: "ندعو أطراف المفاوضات إلى تجنب التصعيد والعودة إلى مائدة المفاوضات".

وكانت "لجنة أطباء السودان المركزية" المعارضة أفادت بارتفاع عدد ضحايا عملية فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بالخرطوم اليوم الاثنين إلى تسعة قتلى.

وتتهم المعارضة المجلس العسكري الانتقالي بفض الاعتصام بالقوة وباستخدام الرصاص الحي.