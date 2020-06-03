 إجلاء 50 ألف مواطن من المناطق الساحلية بولاية جوجارات الهندية تحسبا لإعصار نيسارجا - بوابة الشروق
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إجلاء 50 ألف مواطن من المناطق الساحلية بولاية جوجارات الهندية تحسبا لإعصار نيسارجا

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 11:07 ص | آخر تحديث : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 11:07 ص

أعلنت السلطات الهندية اليوم الأربعاء، إجلاء أكثر من خمسين ألف مواطن من المناطق الساحلية بولاية "جوغارات الجنوبية" تحسبا لوصول إعصار "نيسارجا".

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية ، أنه تم نشر 21 فريقا من هيئات التعامل مع الكوارث بعدة مواقع لمساعدة السلطات المحلية في جهود الإغاثة والإنقاذ ، بالإضافة إلى إعداد قرابة 250 سيارة إسعاف و170 فريق طوارئ طبي بالولاية.

كما انتشرت قوات الشرطة على سواحل الولاية وأوقفت حركة الصيد ، ومطالبة المواطنين بالبقاء داخل المنازل.

ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح المصاحبة للإعصار إلى 110 كم في الساعة، كما يتوقع أن يمر الإعصار بالولاية ويتسبب في هطول أمطار غزيرة.


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