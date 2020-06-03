إجلاء 50 ألف مواطن من المناطق الساحلية بولاية جوجارات الهندية تحسبا لإعصار نيسارجا

أعلنت السلطات الهندية اليوم الأربعاء، إجلاء أكثر من خمسين ألف مواطن من المناطق الساحلية بولاية "جوغارات الجنوبية" تحسبا لوصول إعصار "نيسارجا".

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية ، أنه تم نشر 21 فريقا من هيئات التعامل مع الكوارث بعدة مواقع لمساعدة السلطات المحلية في جهود الإغاثة والإنقاذ ، بالإضافة إلى إعداد قرابة 250 سيارة إسعاف و170 فريق طوارئ طبي بالولاية.

كما انتشرت قوات الشرطة على سواحل الولاية وأوقفت حركة الصيد ، ومطالبة المواطنين بالبقاء داخل المنازل.

ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح المصاحبة للإعصار إلى 110 كم في الساعة، كما يتوقع أن يمر الإعصار بالولاية ويتسبب في هطول أمطار غزيرة.