بوتين يبحث مع رئيس الاتحاد الأفريقي غدا سبل توسيع الحوار السياسي

يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الاتحاد الإفريقي، رئيس السنغال ماكي سال، غدا الجمعة في سوتشي، توسيع الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي.

وقال الكرملين في بيان له اليوم الخميس، نقلته وكالة نوفوستي الروسية: "في 3 يونيو، سيجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات في سوتشي مع رئيس الاتحاد الإفريقي رئيس السنغال ماكي سال، بمشاركة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد".

وحسب البيان، يعتزم الطرفان بحث قضايا العلاقات بين روسيا والاتحاد، بما في ذلك توسيع الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والإنساني مع دول القارة. كما يهدف اللقاء إلى تبادل وجهات النظر حول قضايا الأجندة الدولية وتطوير العلاقات الروسية السنغالية.

وفي وقت سابق أعرب الرئيس السنغالي عن مخاوف من أن العقوبات الغربية ضد البنوك الروسية وفصلها عن نظام "سويفت" للمدفوعات العالمية، قد يؤدي إلى كارثة غذائية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد استمرار بلاده في الوفاء بالتزاماتها الخاصة بتصدير الأغذية والأسمدة إلى إفريقيا، مشيرا إلى أن موسكو تدعو دول القارة لمساعدتها في تنفيذ العقود في هذا المجال، من خلال مطالبة الغرب بإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا.