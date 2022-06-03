مصرع موظف بالمعاش في حادث تصادم بالشرقية

لفظ موظف بالمعاش أنفاسه الأخيرة، اليوم الجمعة؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين في طريق كفر الشاويش – منيا القمح بالشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول المدعو أحمد م م، 56 عامًا، مُقيم في قرية كفر الشاويش التابعة لمركز شرطة منيا القمح، جثة هامدة.

وتبين حدوث الوفاة إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين كان المتوفى يستقل إحداها على طريق كفر الشاويش – منيا القمح، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.