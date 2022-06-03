مصرع مجند بشرطة المرور صدمته سيارة إسعاف على صحراوي الإسكندرية

لقى "محمد.ر"، مجند "عسكري بقوات المرور"، مصرعه، اليوم الجمعة، بعد أن صدمته سيارة إسعاف، أمام معسكر قوات الأمن في منطقة مرغم، غربي الإسكندرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الاسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد ورود بلاغًا بمصرع مجند "عسكري مرور" إثر اصطدام سيارة إسعاف به، أثناء عبوره طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي.

وبانتقال الشرطة، إلى موقع البلاغ؛ تبين من الفحص الأولي أنه وأثناء عبور المجند الطريق صدمته سيارة إسعاف كانت مُسرعة، مما عرضه لإصابات بالغة بنزيف في المخ، وكسور في الجمجمة، وأنحاء متفرقة من الجسم، وتم نقله إلى مستشفى الشرطة لإسعافه، لكنه فارق الحياة فور وصوله.

فيما تمكنت الشرطة من تحديد شخصية قائد سيارة الإسعاف المتسببة في الحادث، بعد أن لاذا بالفرار، حيث ألقى القبض عليه، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.