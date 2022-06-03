إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين دبابة بالكيلو 68 طريق مصر اسكندرية الصحراوي بمدينة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، وجري نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة غرب النوبارية يفيد استقبال المستشفى 6 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين دبابتين بالكليو 68 بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق ذات المركز وحرر محضر بالواقعة.

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من " محمود .ع. ف 9 سنوات مصابة بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، محمد.ع. 7 سنوات مصاب بكدمات متفرقة من الجسم ونزيف في البطن، لوجين ع. 3 سنوات، عبدالله.م. 5 سنوات مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، رنزه .م. عاملين، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ايمان.م. س.18 سنة مصابة بكسر في الساق اليمنى ونزيف في البطن، فاطم .م. س. 27 سنة مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وجري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.