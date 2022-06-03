قال الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف:" إن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو وضع مهاما جديدة في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا من شأنها تسريع وتيرتها".

وأضاف قاديروف بعد يوم واحد من لقائه بوزير الدفاع الروسي، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الجمعة:" لقد حدد شويجو مهاما جديدة تنطوي على تحسين التكتيكات اللاحقة ورفع فعالية المناورات الهجومية، ما يساهم في إجراء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بوتيرة أسرع".

وأوضح الرئيس الشيشاني أن وزير الدفاع الروسي طلب منه نقل عبارات الامتنان الصادقة للمقاتلين الشيشان لمساهمتهم الكبيرة في محاربة القوميين المتطرفين في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه بدوره شكر الوزير الروسي على تقديره العالي لعمل القوات الخاصة الشيشانية. وتابع قاديروف:" نشعر بالدعم الكامل من وزارة الدفاع الروسية منذ الأيام الأولى لبدء العملية الخاصة في أوكرانيا، وأنا متأكد من أن تعاوننا المستقبلي سيزيد بشكل كبير من كفاءة تنفيذ المهام، التي حددها القائد الأعلى الرئيس بوتين". يُذكر أن قاديروف يعلن بانتظام عن إرسال مجموعات من المتطوعين الشيشان للمشاركة في العملية الخاصة لتحرير "دونباس" بعد تدريبهم في الجامعة الروسية للقوات الخاصة في مدينة "جودرميس" بالشيشان.