ارتفاع حصيلة قتلى حادث قطار الهند إلى أكثر من 233 شخصا

في واحدة من أسوأ كوارث السكك الحديدية في الهند، لقي ما لا يقل عن 233 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 900 عندما اصطدمت ثلاثة قطارات واحدا تلو الآخر في تسلسل مروع في منطقة بالاسور في ولاية أوديشا، مما دفع السلطات إلى القيام بعملية إنقاذ وإجلاء ضخمة، حسبما قال مسئولون اليوم السبت.



ونقلت وكالة أنباء "برس ترست اوف إنديا " عن براديب جينا المسئول المحلي في ولاية أوديشا قوله في تغريدة على تويتر إن "حصيلة القتلى ارتفعت إلى 233 شخصا على الأقل في حادث قطار بالاسور".



وأشار إلى إرسال أكثر من 200 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، في حين تم حشد نحو 100 طبيب.



ووقع الحادث بالقرب من محطة باهاناجا بازار في منطقة بالاسور، على بعد حوالي 250 كيلومترا جنوب كولكاتا في حوالي الساعة 7 مساء يوم الجمعة، ما دفع وزارة السكك الحديدية إلى إصدار أمر بإجراء تحقيق.



ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن مسئول رفيع المستوى بولاية أوديشا بشرقى الهند إن الحادث شمل قطاري ركاب وقطار بضائع.



وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم السبت، عن حزنه بسبب حادث القطار وقال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا حزين بسبب حادث القطار في أوديشا. في ساعة الحزن هذه، قلبي مع أسر الضحايا". وأعرب عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل وقال إن عمليات الإنقاذ جارية.



وأعلن مكتب مودي عن صرف تعويض قدره 200 ألف روبية (نحو 2428 دولارا) لأقارب كل قتيل، في حين سيتم صرف مبلغ 50 ألف روبية (نحو 607 دولارات) لكل مصاب.



وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه في تغريدة له على "تويتر"، إن الحادث "مؤلم للغاية".



وأضاف: "عزائي لعائلات الضحايا وأصلي من أجل الشفاء العاجل للمصابين".



يذكر أن الحوادث شائعة في شبكة السكك الحديدية في الهند التي تعد من بين الأكبر في العالم. ومع ذلك، فإن الوفيات بهذا الارتفاع نادرة ما تحدث في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 4ر1 مليار نسمة.