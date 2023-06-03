باكستان تسلم الهند 200 صياد محتجزين لديها

قال مسئول هندي، اليوم السبت، إن باكستان أفرجت عن 200 صياد هندي، وتم تسليمهم لسلطات قوة أمن الحدود عند نقطة التفتيش المشتركة على حدود اتاري – واجاه بمدينة امريتسار في ولاية البنجاب شمال غربي الهند.



وأوضح المسئول، أن الصيادين كانوا محتجزين لدى السلطات الباكستانية بزعم تسلل قواربهم إلى المياه الإقليمية الباكستانية في بحر العرب، بحسب قناة "إن دي تي في "الإخبارية الهندية.



ووفقا لمسئولين، يتم على نحو متكرر القبض على الصيادين واحتجاز قواربهم من جانب الهند وباكستان؛ لأن الحدود البحرية في بحر العرب غير محددة بشكل جيد، ويفتقر الكثير من قوارب الصيد للوسائل التكنولوجية؛ لتحديد مواقعها بشكل دقيق.