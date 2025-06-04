كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، عن دراسة تجري حاليًا مع الجانب الليبي لربط البلدين بشبكة القطار الكهربائي السريع، مؤكدا أن تكاليف إنشاء الخط داخل الأراضي الليبية ستتحملها ليبيا بالكامل.

وقال خلال مقابلة لبرنامج «على مسئوليتي» عبر شاشة «صدى البلد» إن الربط سيعزز بسهولة بشكل كبير حركة الصادرات والعمالة والسياحة بين البلدين، لافتا أن مصر طورت الطريق الدولي الساحلي حتى مرسى مطروح وتستكمل العمل حتى السلوم، وأنشأت منفذًا بريًا بتكلفة 3 مليارات جنيه ومناطق لوجستية وثلاجات في السلوم لتعزيز الربط مع ليبيا.

وأضاف: «صادرات مصرية كثيرة جدًا تذهب إلى ليبيا يوميا، لذلك ندرس مع الأشقاء الليبيين توصيل القطار الكهربائي السريع، نحن وصلنا مطروح، ولكن القطار الديزل واصل السلوم، عرضنا توصيل الديزل حتى مدينة سرت الليبية، لكن طلبوا القطار الكهربائي السريع يوصل لما حتى سرت، والجانب الليبي يخطط حاليًا لربط طبرق وبنغازي وسرت».

وفيما يتعلق بالسودان، أشار إلى استمرار العمل في طريق القاهرة- كيب تاون الذي يمر عبر السودان، ومشروع «فيك ميد» الذي يهدف لإنشاء ممر ملاحي نهري يربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عبر نهر النيل، ليكون شريانًا آخر للربط مع السودان ودول حوض النيل.

وكشف عن توقف مشروع ربط أبو سمبل بمدينة وادي حلفا السودانية بالقطار الكهربائي السريع والذي يجري بتمويل من البنك الإفريقي؛ نتيجة الحرب الدائرة هناك.