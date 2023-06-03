مقتل 15 شخصا في احتجاجات بالسنغال إثر حبس نائب معارض

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لقي 15 شخصا على الأقل حتفهم في اشتباكات بين أنصار المعارضة وقوت الأمن في السنغال.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، اليوم السبت، إن العاصمة داكار ومدينة زيجينشور شهدت مقتل ستة أشخاص أمس الجمعة. وشهدت المدينتان مقتل تسعة أشخاص أمس الأول الخميس.

واندلعت الاحتجاجات العنيفة بعد صدور الحكم بحبس المعارض البارز ومرشح الرئاسة عثمان سونكو من قبل محكمة في داكار، لمدة عامين مع النفاذ أمس الأول الخميس.

وخلصت محكمة في داكار إلى أنه اعتدى جنسيا على فتاة قاصر مرارا في صالون تجميل. وفي السنغال يعتبر الشخص بالغا في سن الحادية والعشرين. وبرأته المحكمة من تهمة الاغتصاب.

وذكر سونكو - 48 عاما، الذي يعتبر أقوى منافسي الرئيس ماكي سال، الاتهامات الموجهة إليه بأنها مسيسة.

ويحتج أنصار سونكو على حقيقة أنه لم يعد مؤهلا للترشح للانتخابات الرئاسية في السنغال في فبراير 2024 وهو أبرز المرشحين لها.

ونشرت الحكومة في السنغال، التي تعتبر مستقرة إلى حد كبير وديمقراطية متعددة الأحزاب، الجيش اليوم لمنع المزيد من الاشتباكات، وفقا لتقارير.

وتوقفت أمس الجمعة خدمة النقل العمومي في القطارات والحافلات، وقطعت السلطات السنغالية شبكة الانترنت وتطبيقات الواتساب وماسنجر وتليجرام لتقييد التواصل بين المحتجين.

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن مخاوفها إزاء العنف. وقال متحدث باسم الوزارة: "كصديق وشريك حميم للسنغال، تشعر الولايات المتحدة بالانزعاج والحزن بسبب العنف والدمار الذي شهدته العديد من أرجاء البلاد".

وأضاف: "نحث جميع الأطراف على الإعراب عن آرائهم بطريقة سلمية".