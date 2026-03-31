هجوم إيراني على ناقلة نفط كويتية قبالة دبي يشعل حريقا دون إصابات

تعرضت ناقلة نفط كويتية ضخمة للغاية لهجوم من قبل القوات الإيرانية أثناء وجودها قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، نقلا عن مؤسسة البترول الكويتية.

ونقلت كونا عن المؤسسة قولها إن ناقلة النفط الخام "السالمي" تعرضت للاستهداف أثناء رسوها قبالة ميناء دبي في الخليج، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها.

وبحسب سلطات دبي، تم استدعاء فرق الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق لاحقا. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، فيما أفيد بأن أفراد الطاقم البالغ عددهم 24 شخصا بخير.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أعلنت في وقت سابق أن ناقلة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول في الخليج.

وأوضحت تقارير أن السفينة تعرضت للإصابة على بعد نحو 57 كيلومترا شمال غرب دبي في دولة الإمارات. وأكدت عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الطاقم بأمان، وأن السلطات تحقق في الحادث.

وفي وقت سابق، قالت عمليات التجارة البحرية البريطانية إن قذيفتين أخريين أخفقتا في إصابة سفينة حاويات في الخليج قبالة السواحل السعودية.

ويضم الخليج موانئ ومرافق تحميل رئيسية، ويقع بالقرب من مضيق هرمز، وهو نقطة حاسمة لشحنات النفط والغاز العالمية.

وأطلقت إيران، التي تتعرض لهجمات أمريكية وإسرائيلية منذ أكثر من أربعة أسابيع، خلال الأسابيع الأخيرة تهديدات وهجمات عطلت حركة الملاحة في هذا الممر المائي الاستراتيجي.