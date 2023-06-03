السكك الحديدية الهندية: الانتهاء من عمليات الإنقاذ بعد 18 ساعة من حادث أوديشا

أفاد المتحدث باسم وزارة السكك الحديدية الهندية أميتاب شارما بانتهاء عملية الإنقاذ بعد 18 ساعة تقريبا من وقوع حادث تصادم القطارات المروع بولاية "أوديشا" الهندية.

وقال شارما - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، اليوم السبت - إنه "تم الانتهاء من عمليات الإنقاذ، والتركيز الآن ينصب على أعمال الترميم".

وكان وزير السكك الحديدية الهندي أشويني فيشناو قد تفقد صباح اليوم موقع الحادث لتقييم الوضع، وأعلن أنه سيتم تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، الذي يعد أسوأ حادث قطارات تشهده البلاد منذ 20 عاما تقريبا.

ولقي 261 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 900 شخص أخرون بعدما اصطدم قطارا ركاب وقطار بضائع مساء أمس الجمعة، في مدينة "بالاسور" بولاية "أوديشا" الشرقية.

وأوضح مسئولون هنود أن أكثر من 3500 راكب كانوا على متن قطاري الركاب، مشيرين إلى إنقاذ جميع الجرحى والركاب المحاصرين جراء الحادث.