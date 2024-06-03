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رئيس وزراء باكستان يشيد ببحرية بلاده لنجاحها في إحباط عملية لتهريب مخدرات

د ب أ
نشر في: الإثنين 3 يونيو 2024 - 2:02 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 يونيو 2024 - 2:02 ص

أشاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالبحرية الباكستانية، لنجاحها في إحباط محاولة تهريب 380 كيلوجراما من المخدرات في بحر العرب الشمالي.
وأشاد رئيس الوزراء في بيان بضباط وعناصر البحرية على نجاح عمليتهم في إحباط تهريب المخدرات، وفقا لوكالة "اسوشيتد برس أوف باكستان" .
وأضاف رئيس الوزراء أن "جهود مسؤولي البحرية الباكستانية في حماية الحدود البحرية لباكستان ومنع الأنشطة غير القانونية جديرة بالثناء".
كان شهباز شريف قد أشاد يوم الأحد الماضي ، بقوات الأمن بعد نجاح عملية قاموا بتنفيذها ضد إرهابيين في منطقة حسن خيل في بيشاور أسفرت عن مقتل خمسة إرهابيين.

وأشاد رئيس الوزراء بالشهداء قائلا "نحن نحييهم على شجاعتهم" وأضاف أن الشعب بأكمله فخور بقواته الشجاعة.

 وأكد شريف عزمه على القضاء على تهديد الإرهاب في البلاد.


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