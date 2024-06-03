تعليم بورسعيد: انتهاء الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد الدكتور محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، الجاهزية الكاملة لإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

وأوضح عبدالتواب، أمه تم الانتهاء من تجهيز لجان الامتحانات على مستوى المحافظة بالإضاءة الكافية والتهوية الجيدة للتغلب على حرارة الجو بهدف توفير أجواء مناسبة لأداء الطلاب الامتحانات بسهولة ويسر بدء من يوم ١٠ يونيو الجاري.

وأشار إلى التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين مقرات اللجان الامتحانية ومركز توزيع الأسئلة وخطوط سير أوراق الأسئلة وإجابات الطلاب طوال فترة الامتحانات.

وأضاف أنة تم الانتهاء من أعمال النظافة والتعقيم بجميع اللجان، بالإضافة إلى تجهيز استراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين للرجال والنساء وتوفير سبل المعيشة بها لإقامتهم بمستوى فندقي يليق بالمعلم.

ونوه وكيل الوزارة بأن تعليم بورسعيد استعد مبكرا لإجراء امتحانات الثانوية العامة بعمل بروتوكولات تعاون مشترك مع مديريات الشئون الصحية والأمن والتموين والكهرباء، وتجهيز غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمديرية إلكترونيا.