مصرع شخص وإصابة 3 بحالات خطيرة بعد سقوط ونش رافع عليهم في الدقهلية

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين بإصابات خطيرة، أثناء رفع محتويات لفندق شهير بالدقهلية.

تلقى اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث سقوط ونش ووجود حالات إصابة ومتوفى.

على الفور انتقلت قوة من مباحث المديرية وتبين وقوع الحادث بأحد الفنادق الشهيرة فى المنصورة أمام معرض الغلبان شارع المختلط -المنصورة ادعاء سقوط ونش رافع ووجود 3 مصابين وهم (أحمد السيد - 19 سنة)، و(عصام محمد - 20 سنة)، و(عبد الرحمن محمد - 30 سنة)، ووفاة (عماد شعبان سليم - 39 سنة).