أفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، الثلاثاء، بأنه تم إطلاق سراح كارولا راكيته قبطانة سفينة الإغاثة الألمانية "سي ووتش3" الخاضعة للإقامة الجبرية في إيطاليا، بعد جلسة استماع سابقة للمحاكمة في إيطاليا.



وألغت قاضية قبل المحاكمة في مدينة أجريجينتو الصقلية مساء الثلاثاء، أمر الإقامة الجبرية الذي صدر يوم السبت الماضي ، بعد أن شقت الفتاة /31 عاما/ طريقها للوصول إلى ميناء جزيرة لامبيدوسا.



وقالت "سي ووتش3":" نحن مرتاحون لإطلاق سراح ربانتنا مرة أخرى!" .



وأضافت :"لم يكن هناك أي سبب يدعو لاعتقالها لأنها كانت تدافع فقط عن حقوق الإنسان في البحر الأبيض المتوسط وتحملت المسؤولية التي لم تتحملها أي حكومة أوروبية."



وتحدت راكيته أمرًا إيطاليًا بعدم دخول المياه الإيطالية ، وفي حين كانت ترسو في لامبيدوسا ، اصطدمت بقارب لشرطة الجمارك الإيطالية حاول عرقلة مناورتها.



وتقول راكيته إنها تصرفت بدافع الضرورة لإيصال 40 مهاجرًا كانوا على متن سفينتها إلى بر الأمان، في حين اتهمها وزير الداخلية اليميني المتطرف ماتيو سالفيني بارتكاب سلوك إجرامي متهور.



وتم استجواب راكيته لمدة ثلاث ساعات، الاثنين للاشتباه في مقاومتها لأوامر من سفينة عسكرية ومقاومة أوامر مسؤول عام.



وقال سالفيني إنه سيتم طرد راكيته من البلاد.



وأضاف "إنها ستعود إلى ألمانيا ، حيث لن يتسامحوا مع إيطالي يعرض حياة الشرطة الألمانية للخطر".



يذكر أنه تم احتجاز سفينة الإنقاذ ووضعت قائدتها قيد الإقامة الجبرية، فى مطلع الاسبوع بعد عدم امتثالها لأوامر السلطات الإيطالية ودخولها بالسفينة وعلى متنها 40 مهاجرا ميناء لامبيدوسا.