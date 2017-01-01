استمرار تباطؤ معدل التضخم في تركيا للشهر الثالث

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أظهرت البيانات الرسمية الصادرة، اليوم الأربعاء، استمرار تراجع معدل التضخم في تركيا للشهر الثالث على التوالي، في الوقت الذي تتزيد فيه احتمالات خفض أسعار الفائدة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الزيادة المعتدلة لأسعار المواد الغذائية وارتفاع معدل التضخم في سنة المقارنة الماضية ساهم في تراجع معدل التضخم خلال يونيو الماضي.

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلك في تركيا خلال الشهر الماضي 7ر15% سنويا مقابل 7ر18% سنويا في مايو الماضي بحسب مكتب الإحصاء التركي.

كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم يبلغ 1ر16%، وارتفعت الأسعار بنسبة 03ر0% شهريا خلال يونيو الماضي.

وتراجع معدل تضخم أسعار المواد الغذائية خلال الشهر الماضي إلى 2ر19% مقابل 4ر28% خلال مايو الماضي، لكنه مازال أعلى من المعدل المتوقع بالنسبة للبنك المركزي التركي للعام الحالي ككل وهو 16% سنويا.

في الوقت نفسه تراجع معدل التضخم الأساسي الذي لا يتضمن السلع الأشد تقلبا وهي الطاقة والغذاء إلى 9ر14% خلال يونيو الماضي مقابل 9ر15% خلال مايو الماضي.

كما تراجع معدل تضخم أسعار المنتجين (الجملة) خلال الشهر الماضي إلى 25% سنويا مقابل 7ر28% خلال مايو الماضي.