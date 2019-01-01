مدرب الجزائر يخشى المفاجأت قبل مواجهة غينيا في دور الـ16

حذر جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، من مواجهة منتخب غينيا، الأحد المقبل، على ملعب الدفاع الجوي، في إطار مباريات دور الـ ١٦ من بطولة كأس الأمم الإفريقية (مصر2019).

قال بلماضي: " أغلقنا ملف الدور الأول، ونستعد للمرحلة الأصعب في الأدوار الإقصائية، وأعلم أن الأمور ليست سهلة بل هذه المباراة من أصعب المباريات".

وتابع: "منتخب غينيا لديه طموح عالٍ ولاعبيه سيحاولون تقديم كل ما لديهم، وهو ما سيصعب المباراة، اعتقد أن مباريات الفرق الصغيرة دائما ما تحمل المفاجاة وهو ما أخشى منه".

وشدد: " الفوز والأداء الذي ظهرا في الدور الأول سوف يضعنا تحت ضغوط كبيرة خاصة وأن الجميع ينظر حاليًا للمنتخب الجزائري بحذر، ويجب على اللاعبين الاستمرار في المستوى الذي ظهروا عليه في المباريات الماضية".