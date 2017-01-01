تواصل الاحتجاجات بالولايات المتحدة للمطالبة بإغلاق مراكز الاحتجاز الحدودية

تواصلت الاحتجاجات في الولايات المتحدة للمطالبة بإغلاق مراكز الاحتجاز الحدودية، نظرا للظروف غير الإنسانية التي يعيشها نزلاء هذه المراكز.

وذكرت قناة "الحرة" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن المحتجين خرجوا في تظاهرات في عدة ولايات أمريكية من بينها نيويورك وفلوريدا، داعين أعضاء الكونجرس إلى إغلاق هذه المراكز التي تأوي مهاجرين غير شرعيين بينهم مئات الأطفال.

وأشارت القناة الإخبارية إلى أن هذه الاحتجاجات تمت من خلال جهد منسق على مستوى الولايات المتحدة بعد ورود أنباء عن الظروف غير الصحية والاكتظاظ في المراكز الحدودية المستخدمة في إيواء أطفال اللاجئين.