أعلن ريال مدريد عن توصله لاتفاق مع بنفيكا، يقضي بانتقال راؤول دي توماس، مهاجم النادي الملكي إلى الفريق البرتغالي، بعقد يمتد إلى خمس سنوات.

ووجه ريال مدريد الشكر للاعبه الذي كان معارًا الموسم الماضي لرايو فاليكانو، عبر موقعه الرسمي : "يريد النادي أن يوجه الشكر للاعبه رؤول دي توماس على مسيرته والتزامه منذ وصوله إلى الفريق، ويتمنى له التوفيق في مرحلته المقبلة".

ولم يكشف النادي الملكي عن قيمة انتقال صاحب الـ24 عامًا، لكن وفقا لصحيفة «ماركا» الإسبانية فإن الصفقة ستكلف خزائن الفريق البرتغالي 20 مليون يورو.

وشارك دي توماس الموسم الماضي في 34 مباراة رفقة رايو فاليكانو بالدوري الإسباني وكأس الملك، سجل خلالها 14 هدف وصنع هدفًا واحدًا.