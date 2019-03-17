فون دير لاين تصل إلى البرلمان الأوروبي للترويج لترشيحها لرئاسة المفوضية

وصلت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين إلى البرلمان الأوروبي للترويج لترشيحها لرئاسة المفوضية الأوروبية.

جاء ذلك وفقا لما أكده، في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم الأربعاء، متحدث باسم السياسية المنتمية إلى حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ".

وكان قد تم تسمية فون دير لاين على نحو مفاجئ مساء أمس خلال قمة طارئة للاتحاد الأوروبي.

وقد قوبلت هذه التسمية باعتراضات من داخل البرلمان الأوروبي الذي تحتاج فون دير لاين إلى موافقته لتتولى رسميا رئاسة المفوضية.

ووجه الاشتراكيون الديمقراطيون والخضر انتقادات لعدم اختيار شخصية من بين المرشحين الرئيسيين للأحزاب في انتخابات البرلمان الأوروبي.

ولا يزال من غير المؤكد بعد ما إذا كانت فون دير لاين ستحصل على موافقة الأغلبية داخل البرلمان الأوروبي.