المبعوث الأممي إلى ليبيا يدين استهداف مركز للمهاجرين في تاجوراء

أدان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، القصف الجوي الذي استهدف مركزا للمهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء بالعاصمة طرابلس، داعيا المجتمع الدولي إلى تطبيق العقوبات الملائمة على من أمر ونفذ وسلّح هذه العملية.

وقال سلامة، في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية اليوم،"إن هذا القصف يرقى بوضوح إلى مستوى جريمة حرب، مشيرا إلى أن عبثية الحرب وصلت بهذا الاستهداف الجائر إلى أبشع صورها و أكثر نتائجها مأساوية".

وكان الجيش الوطني الليبي قد نفى - في وقت سابق اليوم - استهداف مركز لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ضاحية تاجوراء، بالعاصمة الليبية طرابلس، مؤكدا أن فصائل متحالفة مع حكومة الوفاق في طرابلس قصفت المركز بعد أن نفذ الجيش الوطني ضربة جوية دقيقة أصابت معسكرا للمليشيات.