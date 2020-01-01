 في ذكرى 3 يوليو..مصطفى بكري: المصريون أدركوا أن الوطن في حاجة إلى رجل بعقيدة وطنية - بوابة الشروق
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في ذكرى 3 يوليو..مصطفى بكري: المصريون أدركوا أن الوطن في حاجة إلى رجل بعقيدة وطنية

مصطفى بكري
مصطفى بكري
نور رشوان
نشر في: الجمعة 3 يوليه 2020 - 8:30 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يوليه 2020 - 8:31 م

هنأ النائب البرلماني والإعلامي، مصطفى بكري، الشعب المصري بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو.
وقال «بكري»، في برنامجه «حقائق وأسرار»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة، بمناسبة ذكرى 3 يوليو، «بعد مضي سبع سنوات الوطن تغير تغيرًا جذريًا، ومؤسسات الدولة عادت لتعمل بعد أن تم بناءها وبذل كل الجهد والعرق؛ لتقف على قدميها مرة أخرى من جديد».
وأضاف أن «السبع سنوات الماضية كانت بمثابة رحلة ومسيرة، قدم فيها أبناء مصر المخلصين كل ما يمكن تقديمه، وتحمل فيها القائد العام للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، بعد فوزه في انتخابات حرة مباشرة حصل فيها على أكثر من 97% من الأصوات».
وأوضح «الشعب المصري أدرك جيدًا أن الوطن في حاجة إلى رجل بمقاييس ومعايير محددة، وبإيمان وصدق وعقيدة وطنية لا تقبل أبدًا القسمة، ولا تقبل أبدًا التردد».


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