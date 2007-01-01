الصين تعين مستشارا للجنة حماية الأمن القومي في هونج كونج

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أعلن مجلس الدولة الصيني، اليوم الجمعة، تعيين لوه هوي نينج مستشارا للأمن القومي للجنة حماية الأمن القومي في منطقة هونج كونج الادارية الخاصة،حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وستكون لجنة حماية الأمن القومي، برئاسة لام مسؤولة عن صياغة وتنفيذ السياسات بموجب قانون الأمن القومي الشامل ، الذي فرضته بكين في الإقليم أوائل هذا الأسبوع.

وعيّن مجلس الدولة الصيني اليوم الجمعة تشنج يان شيونج رئيسا لمكتب حماية الأمن القومي للحكومة الشعبية المركزية في منطقة هونج كونج،كما تم تعيين لي جيانج تشو و سون تشينج يه نائبين لرئيس المكتب.

وتشينج مشهور بتعامله بشكل قوي مع الاحتجاجات في قرية "وكان" شرق إقليم جواندونج عام 2011 .