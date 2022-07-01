متحدث وزارة الكهرباء: 32 مليار جنيه حجم الإنفاق على الكهرباء خلال 4 سنوات

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء الدكتور أيمن حمزة؛ عن حجم الإنفاق في قطاع الكهرباء خلال السنوات الأربع الماضية، والذى وصل إلى 32 مليار جنيه.

وقال متحدث وزارة الكهرباء - خلال اتصال هاتفي مع برنامج (الصدى)، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم عبر فضائية (إكسترا نيوز) اليوم السبت، أن حركة تطوير شاملة تجرى في جميع محافظات الجمهورية، سواء في الكهرباء أو الطرق والكباري أو رفع كابلات من مكان لآخر، مبينا أن الشركة قامت بإضافة أكثر من 47 مركزا للتحكم في شبكات التوزيع لأول مرة، وهذه المراكز تعمل بشكل متطور حتى لا يتم انقطاع الكهرباء في أي مكان مع العمل على صيانة أي عطل والعمل على إصلاحه فورا والتغذية البديلة دون انقطاع الكهرباء.

ولفت إلى أنه في حالة انقطاع الكهرباء توجد منصة إلكترونية مصرية لخدمات الكهرباء الذكية أو الاتصال بـ 121، علاوة على وجود فرق الطوارئ 24 ساعة، كما تقوم الوزارة بمتابعة الدورية لكل البلاغات والإصلاحات في كل منطقة والمركز التابع لها ومراقبة الوقت بين وقوع البلاغ والصيانة؛ وذلك لمراقبة مؤشرات الأداء لكل شبكات ومراكز التوزيع.

ودعا المتحدث، الموطنين إلى الاهتمام بالشبكات الداخلية في المنازل والتأكد من صحة توصيلها وذلك من خلال مراجعة فني متخصص للتأكد من سلامه التوصيلات بالإضافة إلى التأكد من سلامة الأجهزة المنزلية ومطابقتها لمواصفات الجودة والسلامة، وقال "كما يجب على المواطنين تجنب استمرار التوصيل الكهربائي للأجهزة في حالة عدم ستخدامها؛ وذلك لتجنب خطر الأعطال أو زيادة ارتفاع فواتير الكهرباء".