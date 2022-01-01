سواريش يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا للجونة

عقد ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الجونة التي تقام بعد غدٍ الثلاثاء في الغردقة، والمؤجلة من الجولة التاسعة في بطولة الدوري الممتاز.

وحرص سواريش على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للوقوف على كافة التفاصيل والجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة الجونة.

ويؤدي الأهلي مرانه غدًا على ملعب التتش قبل السفر إلى الغردقة للمبيت، استعدادًا لمباراة الجونة التي تقام مساء الثلاثاء.

وخاض الأهلي تدريباته مساء اليوم بدون راحة، استعدادًا لمباراة الجونة، فيما كان الفريق قد خاض مباراة بتروجت أمس في نصف نهائي كأس مصر على استاد القاهرة، ونجح الأهلي في تحقيق الفوز بهدفين نظيفين وحسم تأهله إلى نهائي البطولة.