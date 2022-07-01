 إسبانيا تواجه المزيد من إضرابات شركات الطيران مما يتسبب فى اضطرابات خلال موسم العطلات - بوابة الشروق
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إسبانيا تواجه المزيد من إضرابات شركات الطيران مما يتسبب فى اضطرابات خلال موسم العطلات

د ب أ
نشر في: الأحد 3 يوليه 2022 - 7:29 ص | آخر تحديث: الأحد 3 يوليه 2022 - 7:29 ص

تخطط طواقم الضيافة على طائرات شركة ريان إير الأيرلندية للخطوط الجوية منخفضة التكلفة فى إسبانيا لتنظيم إضراب للمطالبة بتحسين ظروف العمل لمدة 12 يوما أخرى في يوليو، فيما تواجه إسبانيا إحتجاجات عمال خلال موسم العطلات المزدحم .

وأعلنت نقابتا "يو إس أو" و سيتكوبلا الإسبانيتان تنظيم الإضرابات من 12 إلى 15 يوليو، ومن 18 إلى 21 يوليو ومن 25 إلى 28 يوليو.

وتأثرت العديد من المطارات بإضرابات ريان إير وهي مطارات مدريد وبرشلونة ومايوركا ومالاجا وأشبيليه وأليكانتي وفالينسيا وجيرونا وإبيزا وسنتياجو دي كومبوستيلا.

وأضرب طاقم الضيافة في شركة "ريان إير" عن العمل بالفعل في إسبانيا في نهاية يونيو وبين يومي الخميس والسبت أيضا. وذكرت نقابة "يو إس أو" أن شركة الخطوط الجوية الأيرلندية "لا تحترم أحكام المحاكم والقوانين وتستخدم الخوف والإجبار والتهديدات ضد عمالها". وأضافت أن وزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياز لا بد أن تتدخل.

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