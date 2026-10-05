بيرهوف: فيرتز لاعب من الطراز العالمي وبرشلونة الأنسب له

يرى أوليفر بيرهوف، نجم منتخب ألمانيا السابق، أن مواطنه فلوريان فيرتز، لاعب ليفربول الإنجليزي، يمتلك إمكانيات تؤهله للعب في أكبر الأندية الأوروبية، مشيرًا إلى أن برشلونة بقيادة هانزي فليك قد يكون وجهة مناسبة له.

وكان فيرتز قد كشف في بدايات مسيرته الاحترافية أن برشلونة هو نادي أحلام طفولته، قبل أن ينتقل في صيف 2025 من باير ليفركوزن إلى ليفربول مقابل 150 مليون يورو، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2030.

وقال بيرهوف، صاحب الهدف الذهبي الذي قاد ألمانيا للتتويج بكأس الأمم الأوروبية عام 1996 على حساب التشيك: «فيرتز سيكون مناسبًا بشكل جيد، على سبيل المثال، لبرشلونة بقيادة هانزي فليك، حيث سيجد المساحة وزملاء رائعين».

وأضاف بيرهوف، الرئيس السابق للاتحاد الألماني لكرة القدم، خلال حديثه عبر صحيفة «بيلد»: «فيرتز لاعب من الطراز العالمي، ويحتاج الآن إلى إثبات ذلك مجددًا من خلال تقديم مستويات ثابتة وترك بصمته».

وأشار بيرهوف إلى أنه سبق أن توقع قدرة فيرتز على النجاح خارج ألمانيا، وذلك عقب انتقاله إلى ليفربول، موضحًا: «في الواقع، أعتقد أنه يستطيع اللعب في العديد من الأندية. عندما انتقل إلى إنجلترا، قلت أيضًا إنه لن يتأثر بكونه في بلد مختلف، لأنه قادر على النجاح في بلدان أخرى».

ولم تكن بداية فيرتز مع ليفربول على مستوى التوقعات، في ظل الصعوبات التي واجهها خلال تجربته في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب تعرضه لإصابة قوية، وهو ما أثر على مستواه مقارنة بما قدمه مع باير ليفركوزن، الذي قاده للتتويج بأهم ألقابه.

وخاض فيرتز 55 مباراة رسمية بقميص ليفربول، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 11 تمريرة حاسمة، بينما كانت أرقامه مع ليفركوزن أكثر تأثيرًا، بعدما أحرز 57 هدفًا وقدم 65 تمريرة حاسمة خلال 197 مباراة.

ويعمل فيرتز حاليًا على استعادة أفضل مستوياته وإثبات مكانته كأحد أبرز المواهب الألمانية، حيث سجل هدفًا وصنع آخر أمام صربيا، في أول انتصار خلال عهد يورجن كلوب مع المنتخب الألماني.