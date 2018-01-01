قال المجلس القضائي الأردني، اليوم الأحد، إن «النِّيابة العامة الأردنية، تمكنت من وضع يدها على تفاصيل حادثة سقوط خزان غاز في ميناء العقبة وأدلتها»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وأضاف أن «النيابة العامة الأردنية، استمعت الى 127 شخصا في حادثة سقوط خزَّان غاز الكلورين بمدينة العقبة، وتستمع لإفادات 120 شخصًا من مصابي حادثة تسرّب الغاز و7 من ذوي المتوفين».

وقال الأمين العام للمجلس القضائي الأردني القاضي وليد كناكرية، إن «النيابة العامة أجرت الكشف الحسي على موقع حادثة العقبة، وانتخبت لجنة فنية من ذوي الخبرة والاختصاص، للوصول إلى حقيقة ما جرى».

وأضاف أن «إجراءات التحقيق ومخرجاتها بقضية غاز العقبة في مراحلها الأخيرة»، موضحا أن نتائج عمل لجنة التَّحقيق في القضية ستقدم تقريرها، منتصف الأسبوع الجاري.

وبيّن المجلس أن لجنة فنية، تتحقق من طبيعة عمل المعدات والرافعات المستخدمة وأسلاك التحميل وقوة تحملها للأوزان والأحجام الثقيلة، في قضية غاز العقبة.

وأشار المجلس القضائي إلى أن «النِّيابة العامة الأردنية تواصل إجراءات الاستدلال والتحقيق في قضية سقوط خزان غاز الكلورين».