محافظ دمياط تبحث إنشاء شبكة الطرق الخاصة بتطوير عواصم المدن برأس البر

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بحثت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عددًا من الملفات الخاصة بمشروع تطوير عواصم المدن الجاري تنفيذه بمدينة رأس البر من خلال صندوق التنمية الحضرية.

جاء ذلك خلال اجتماعها، اليوم الأحد، مع رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر وممثلي مديريات الري والإصلاح الزراعي والمساحة ومديرى الأملاك والتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة.

وناقشت عوض إمكانية تلافي جميع المعوقات التي قد تتعارض مع عملية إنشاء شبكة الطرق المؤدية للمشروع، حيث تم استعراض جميع المقترحات ومناقشة آليات وضع حلول مناسبة تتفق محاورها مع المتطلبات المحددة، موجهة بسرعة إعداد الدراسات المطلوبة حتى يتسنى تنفيذ تلك الأعمال.

وأكدت حرص المحافظة على تذليل كافة العقبات أمام المشروع لاستكماله وفقا للجدول الزمن المحدد لتحقيق الرؤية التي يستهدفها هذا المشروع القومي الذي اطلقته الدولة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة تتضمن كافة المرافق والخدمات وفتح محاور جديدة تكون بمثابة بوابة رئيسية لتطوير المنطقة المحيطة.

يذكر أن مشروع تطوير عواصم المدن يتم تنفيذه برأس البر بموقعين الأول على مساحة 60 فدانا تتضمن 96 عمارة سكنية ومنشآت خدمية، والثانية على مساحة 72 فدانا تشمل 143 عمارة سكنية ومنشآت خدمية.