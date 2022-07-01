إيلون ماسك ينشر صورة له مع بابا الفاتيكان

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نشر ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك صورة له مع البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وتضم الصورة أيضا أربعة من أبناء ماسك.

وكتب ماسك أنه شعر بالفخر للقاء البابا يوم الجمعة. ولم يصدر أي بيان من الفاتيكان بشأن هذه المسألة.

ولم يكن الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس مدرجا في قائمة الزيارات الرسمية للبابا، لذلك ربما التقى به في أجواء أكثر خصوصية.

ووفقا لوسائل الإعلام الإيطالية، تحدث البابا وماسك عن التكنولوجيا وكيف يمكن أن تساعد الأشخاص في المستقبل.

والتقيا في دار ضيافة سانتا مارتا، حيث يعيش البابا فرنسيس.

ونشر ماسك صورة الاجتماع في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد توقفه عن نشر أي تغريدات لمدة أسبوع ونصف.