مطالب بتوفير ممر آمن لإخراج الجرحى خلال العدوان الإسرائيلي في جنين

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طالبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، بتوفير ممر آمن لإخراج الجرحى خلال عدوان الجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية.

وقال بيان صادر عن الجمعية "نطالب بممر آمن لإخراج الجرحى والمصابين من مخيم جنين للاجئين" في ظل تواصل عملية للجيش الإسرائيلي منذ نحو 10 ساعات.

وأكد البيان، أنه يتم التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية لإجبار إسرائيل على فتح ممر آمن، محذرا من أن عدد الجرحى والإصابات في تصاعد.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 5 جراء العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي المستمرة منذ 9 ساعات في جنين.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن الشهداء قضوا بالرصاص الحي في وقت تم رصد إصابة نحو 30 آخرين بجروح بينهم 7 بحالة خطيرة.

وتضمنت العملية العسكرية للجيش شن غارات على عدة مواقع داخل مخيم جنين للاجئين وتوغل بري واشتباكات مع نشطاء فلسطينيين، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.