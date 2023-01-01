 رئيس اتحاد الطائرة يوقع عقود استضافة مصر لبطولة لأمم الإفريقية - بوابة الشروق
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رئيس اتحاد الطائرة يوقع عقود استضافة مصر لبطولة لأمم الإفريقية

علي البحيري
نشر في: الإثنين 3 يوليه 2023 - 11:21 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يوليه 2023 - 11:21 م

لبى ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي للعبة، دعوة السيدة بشرى حجيج رئيسة الاتحاد الأفريقي، إلى دولة المغرب الشقيقة، وذلك لحضور توقيع عقود استضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية للرجال، والتنسيق في الموضوعات المشتركة بين الاتحادين المصري والإفريقي.

ومن المقرر أن تقام بطولة الأمم الأفريقية، بالقاهرة خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 12 سبتمبر المقبلين.

من جانبه أكد ياسر قمر، أن الاتحاد المصري للعبة سيقوم بتوجيه الدعوة لكافة الدول التي ترغب في المشاركة بعدما تم توقيع الاتفاقية على استضافة مصر للبطولة.

وكشف ياسر قمر، أن زيارته لدولة المغرب مهمة وتم خلالها تفعيل بروتوكول تعاون مع الاتحاد الإفريقي في ظل توطيد العلاقات الطيبة بين الاتحادين.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر الأول للرجال يواصل الاستعدادات القوية من أجل المشاركة في البطولة الأفريقية التي ستقام على أرض مصر من أجل المنافسة على لقب البطولة.


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