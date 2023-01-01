الرئيس الجزائري يعرض وساطة بلاده في الملف الأوكراني-الروسي على نظيريه الإيطالي والبرتغالي

استعرض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وساطة بلاده في الملف الأوكراني-الروسي، على نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، والبرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا.

وقالت الرئاسة الجزائرية يوم الأحد، إن تبون، أجرى مكالمة هاتفية، مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، تطرقا فيها إلى عدة نقاط منها العلاقات الثنائية القوية والمتجذرة، والتي تجمع الشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها.

وأشارت الرئاسة إلى ان الطرفين تطرقا إلى إمكانية حضور تبون، في لقاءين هامين بإيطاليا، الأول في يوليو الجاري، والثاني في نوفمبر المقبل. كما استعرضا ملفات إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك، تصب في مصلحة المنطقة واستقرارها، وكذا الوساطة الجزائرية في الملف الأوكراني- الروسي.

وفي بيان منفصل، ذكرت الرئاسة الجزائرية أن تبون، تبادل الأحد، في مكالمة هاتفية مع رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا، محادثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وأبرزت استعراض الرئيسين لمختلف الرؤى حول القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الوساطة الجزائرية في الملف الأوكراني-الروسي، واتفقا على لقاء مقبل يجمعهما يحدد موعده لاحقا.